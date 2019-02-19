В Одессе агрессивный водитель выстрелил в мужчину

Коллаж РБК-Украина

Неадеквату не понравилось, что его "подрезали"

В Одессе на улице Черноморского Казачества произошел неприятный инцидент: водитель ранил другого водителя за то, что тот "подрезал" его. Об этом проинформировали в пресс-службе полиции.

Указывается, что автомобилист почувствовал скользящий удар о свою машину, что вызвало у него злость. Неосторожному водителю пришлось поплатиться за свой проступок: мужчина догнал его и заставил остановиться.

Во время разборок злоумышленник достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Одна из пуль попала в кисть руки 38-летнего мужчины. Угомонить правонарушителя удалось полицейским. 31-летнему правонарушителю уже сообщили о подозрении.

Также по данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Мы писали, что в Киевской области неадекват выстрелил в незнакомку после ссоры с девушкой.Оказалось, что уроженец восточной Украины, который последние три года проживает в Броварах, является ярым любителем алкоголя. В тот злополучный день он также находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, что мать убитой девушки вывели из суда в истерике. Она начала просить судью о том, чтобы главному подозреваемому дали максимальное наказание.

Мы сообщали, что в Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста. Как отмечается, подозреваемым в убийстве оказался 50-летний безработный, ранее не судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным.