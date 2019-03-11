В Одессе на бабушку упала стена новостройки: детали инцидента

Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел на улице Академика Глушко

Кирпичная кладка упала на 84-летнюю женщину, когда она проходила мимо строящегося торгового центра. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в больницу. Старушке диагностировали ушибленные раны пальцев руки, перелом костей носа, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье 275 УКУ - Нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Фото: od.npu.gov.ua

За такое нарушение компания может понести штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы до двух лет, или же лишение свободы до трех лет.

Стоит отметить, что в мэрии сообщили о том, что женщина упала сама, а строители просто помогли ей подняться. В данный момент продолжается досудебное следствие.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

Напомним, что Украину, и в частности Одессу, накрыл ураган, из-за чего огромный тополь упал просто на детскую площадку, на которой был мужчина с двумя детьми. Кроме того, по Одессе прошлась песчаная буря.

Ранее сообщалось о том, что во Львове на голову 18-летней прохожей упал кирпич. Девушка получила серьезную травму и ее госпитализировали. Позже врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

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