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Чуть не убили: "копы" выбивали признание в краже у невиновного одессита

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 20:00
Чуть не убили: "копы" выбивали признание в краже у невиновного одессита
Коллаж РБК-Украина

Одесские полицейские решили закрыть дело суровым методом

Полиция выбивала признание у жителя Одессы. Как сообщает местное издание УСИ, сотрудники полиции Суворовского райотдела заломали прохожего, одели на него наручники и долго избивали, чтобы тот сознался в краже, которую не совершал.

По данным следователя, трое полицейских подошли к прохожему, ударили его в область груди и повалили на землю. После этого правоохранительные органы надели на мужчину наручники и посадили его в машину.

Мужчину доставили в Суворовский райотдел, где сотрудники полиции избивали его по голове и хотели, чтобы  он признался в краже мобильного телефона и золотой цепочки.

Пострадавший не дал никаких показаний, после чего был отправлен домой. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму. Назначена экспертиза, которая должна установить точный характер нанесенных травм.

Если вина полицейских будет доказана, то им грозит до 5 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий.

Стоит отметить, что в данный момент к подозреваемым полицейским не применили никакой меры пресечения.

Напомним, что в Киеве жестоко избили школьницу за какую-то провинность. Девочку повалили на землю и начали избивать ногами. При этом в сети предложили наказать девочек, которые напали на школьницу.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира, которому диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Пострадавший утверждает, что водитель не дал ему сдачи, поэтому он и начал возмущаться, за что в итоге был избит.

Мы также писали о том, что в Киеве известный бизнесмен устроил кровавую бойню на глазах собственных детей. Мужчина избил свою жену и выбросил домашнего пса с 12 этажа.

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