В Одессе жестоко избили школьника: одноклассники снимали видео

Коллаж РБК-Украина

Учителя и полиция не реагируют на инцидент

В одной из школ Одессы школьника жестоко избил его одноклассник. Парня били по голове ногами. Об этом рассказала мать потерпевшего в группе "Батьки SOS" в Facebook.

По словам женщины, ее сына уже неоднократно били в школе, а дети это все просто снимали на видео. Она также рассказала о том, что говорила об инциденте учителям, но те никак не реагировали на это.

Кроме того, полиция также не предпринимает никаких действий, а врач в заключении не указал, что у парня сотрясение мозга, а написал, что у него просто гематома.

После того, как одноклассник избил парня, он ему угрожал тем, что убьет. Женщина также пожаловалась на то, что даже участковый не предпринимает никакие меры и не отвечает на звонки.

Видео: YouTube/Мария Рагуткина

Пользователи сети также возмущены поведением школьников.

"Такие лбы здоровые, а мозгов ноль", - прокомментировал Юлия Курченко.

"Пусть займётся единоборствами или любым другим видом спорта. Или другая школа. Мне в свое время пришлось научиться давать отпор. Или это будет повторяться и повторяться. Уроды никогда не отстают их нужно бить быстро и немедленно. Другие методы малоэффективны. Проверено лично", - написал Жора Воробьев.

"Поверьте, есть другие методы, кроме силы. Мы не в Зимбабве", - отметила Диана Лозинская.

"Не дай бог бы так издевались над моим ребенком, я бы уже и в прокуратуру заявление подала и в департамент образования, и во все возможные инстанции пока виновных бы не наказали, и добивалась, чтобы уволили тех, кто эту ситуацию игнорировал",- написала Наташа Красина.

"Да уж! Все дальше и дальше начинаю понимать, что нужно воспитывать мужика, а не маминого сыночка, чтоб достойно отстоял противника, а не на месте стоял. А вообще печально конечно, есть у каждого района инспектор, туда звоните. Обязательно все фиксируйте, и все справки и побои", - написала Инна Гордиенко.

"Найдите себе толкового юриста, он поможет наказать", - посоветовала Мария Голийчук.

Напомним, что в сети показали переписку школьницы - жертвы буллинга.

Ранее сообщалось о том, что в элитной киевской школе издевались над учеником, его окунули головой в унитаз.