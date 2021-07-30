Одессит заморил голодом сына: "мне отец Иона в монастыре сказал, что надо поститься"

В Одессе отец заморил голодом родного сына. Парень с ростом 180 см весил всего 28 кг при норме 72. Кроме того, что школьник, который оказался в реанимации, уже разучился глотать пищу и даже воду, все его тело было в синяках.

О деталях этой жуткой истории рассказали в ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина".

Как эта история получила широкую огласку?

Известно, что подросток Андрей живет с родителями, бабушкой и дедушкой. Именно бабушка приехала в студию, чтобы рассказать детали. Во всем случившимся пенсионерка обвинила зятя.

По словам женщины, семейная жизнь дочери началось хорошо, когда у нее с супругом родился сын, то вскоре у Андрея начались проблемы со здоровьем: он резко перестал разговаривать. Со временем оказалось, что проблемы у парня произошли после прививки. Родители отправили Андрея в специализированную школу в 10 лет.

Отец рассказал, что по совету местного монаха посадил сына на жесткую диету, которая исключала мясные и молочные изделия. Этот метод якобы должен был помочь парню преодолеть его проблемы со здоровьем.

Недавно папа мальчика ушел с работы, чтобы посвятить сыну все свое время. В детстве бабушка пыталась тайно подкармливать внука. А мама Андрея не так давно оказалась в психоневрологическом диспансере...

Кадр из видео

Что говорит сам отец парня?

Отец Андрея, который попал в больницу с критическим весом, показал журналистам канала "Украина" содержимое холодильников в доме. Морозильные камеры были заполнены замороженными фруктами, овощами и рыбой. Мужчина отметил, что сына не морит голодом, а также рассказал о меню, из которого состоит рацион Андрея.

"На завтрак сын ест банан или киви, тыквенную кашу. На обед - суп или борщ. Ужинает жареным картофелем и рыбой. Худеть начал три месяца назад. Его вес был 46 килограммов в июне, позже потерял еще 16 килограммов. Я не обратился к врачам, потому что был убежден, что смогу его накормить. Сын разучился глотать. Прием пищи длился 4-5 часов", - сказал в студии отец парня.

Мужчина утверждает, что у сына нет физических недостатков, все трудности от проблем духовного характера. Также отец рассказал, что гематомы на теле сына от специального ритуала, когда проводил бутылочкой с маслом по коже парня.

"Мне отец Иона в монастыре сказал, что сыну надо поститься и не обращаться к врачам, ведь это проблема не физическая, а духовная", - убеждает отец мальчика.

Кадр из видео

В монастыре свою вину отрицают

Журналисты поехали в монастырь, где отец парня якобы получил указания от отца Ионы на лечение сына.

Местный клирик подчеркнул, что монах наоборот всем советовал обращаться в случае проблемы к врачам, а длительный пост - это практика, которая рекомендована монашеству.

"Я убежден, если отец Иона знал о тяжелом состоянии мальчика, то никогда бы не благословил избегать врачей. Мы верим в силу святой воды и масла, но каждый православный христианин должен думать и быть адекватным, и относиться к этому с умом, и, если заболеем, должны обращаться к врачам. Отец должен был обратиться к врачу, а то что он делает не имеет ничего общего с церковью", - прокомментировал ситуацию клирик Одесской епархии УПЦ МП Никита Комов.

Кадр из видео

В то же время диетолог Борис Скачко в студии ток-шоу подчеркнул, если бы в 10-летнем возрасте ребенку не ограничили питание, то, вероятно, гормоны во время полового созревания сотворили бы чудо, и Андрей заговорил и догнал в развитии своих сверстников.

Как сейчас чувствует себя Андрей

Заведующий отделением анестезиологической интенсивной терапии областной детской клинической больницы города Одессы рассказал, что на данный момент состояние ребенка стабильное. Андрея начали кормить, и, если не будет осложнений, парень будет набирать вес.

Школьника планируют перевести в педиатрическое отделение.



Сейчас начато досудебное расследование по статье 166 Уголовного кодекса Украины о злостном невыполнении обязанностей по опеке над ребенком, максимальное наказание от 2-5 лет лишения свободы в случае, если есть тяжелые последствия.

"Взрослые должны нести ответственность за своих детей, не навязывать религиозные или пищевые предпочтения, которые могут нанести вред жизни и здоровью ребенка", - прокомментировал ведущий ток-шоу Алексей Суханов.