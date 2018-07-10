В Одесской области умер брошенный на подоконнике младенец

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Ребенок умер после того, как его мать бросила на подоконнике

В Одесской области умерла новорожденная девочка, которую горе-мать бросила на подоконнике в роддоме. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Ребенок умер. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смерти младенца. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Ребенка нашли на подоконники в здании родительного дома. Новорожденная девочка была завернута в пеленки и еле дышала. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти малыша не смогли.

Фото: Место происшествия (od.npu.gov.ua)

"Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт после вскрытия. Полицейские сразу начали розыск роженицы. Полицейские обращаются к жителям г. Подольска, Подольского района и соседних Окнянского, Балтского, Захаровского районов за помощью: просим сообщать информацию о женщинах, которые имели явные признаки беременности, однако в настоящее время новорожденные дети у них отсутствуют. Это может понадобиться во время поисков", - сказал начальник Подольского отделения полиции Николай Песчанский.

Ранее сообщалось, что в Виннице выпал из окна маленький ребенок.

Полуторагодовалую девочку, которая выпала из окна многоэтажного дома, госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу 9 июля.

В момент трагедии ребенок находился дома с бабушкой. Девочка играла в комнате. Возле окна стоял стол, с которого ребенок вылез на подоконник. Девочка оперлась на москитную сетку, та не выдержала ее веса, и ребенок упал вниз.

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