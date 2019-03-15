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Была одета в дорогую шубу: в Киеве избили журналиста

STYLERЖизнь    15.03.2019 - 13:04
Была одета в дорогую шубу: в Киеве избили журналиста
Коллаж РБК-Украина

Наряд женщины вызвал у незнакомца неадекватную реакцию

В Соломенском районе Киева мужчина избил женщину за то, что она была одета в дорогую шубу. Пострадавшей оказалась редактор телеканала NewsOne Ирина Харченко. Об этом информируют "Вести", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, утром она шла на работу. Внезапно, проходя мимо дома № 21, она встретила незнакомца, который подошел к Харченко и ударил ее кулаком в лицо. Избивая женщину, мужчина кричал: "Ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают".

На данный момент полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель Петр Постринский, 1965 года рождения. Правонарушитель не стал оправдываться и сознался в содеянном.

Свой поступок он объяснил тем, что его возмутила дорогая одежда незнакомки, в то время, когда у других нет даже поесть. О том, что пострадавшая работает журналистом преступник не знал. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Фигуранту грозит 5 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве убили сотрудника Администрации Президента. Тело чиновника с признаками насильственной смерти около семи часов утра обнаружили случайные прохожие на улице Багговутовской, неподалеку от ворот недостроенной церкви.

Мы писали, что в Киеве известный бизнесмен Максим Чаленко жестоко избил свою жену и выбросил домашнего пса с двенадцатого этажа. По приезду полиции неадекват начал угрожать стражам порядка увольнением, прикрываясь "влиятельными связями с депутатами".

Ранее мы писали о том, что в Харькове подросток зарезал 14-летнюю девочку из-за неразделенной любви.

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