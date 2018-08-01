Только один человек: активистка из Бердянска рассказала, кто мог заказать убийство Виталия Олешко

Фото: Виталий Олешко (brd24 com)

По ее словам, Олешко был самым известным активистом во всей Запорожской области

В городе Бердянск Запорожской области 31 июля был убит боец АТО и общественный активист Виталий Олешко с позывным "Сармат". Инцидент всколыхнул всю Украину. Активистка из Бердянска Мария Драгозова, которая была знакома с Виталием, в интервью "Апострофу" рассказала, кому была выгодной смерть активиста.

По ее словам, Олешко был самым известным активистом во всей Запорожской области и его общественная позиция мешала многим политикам, в том числе и народному депутату Александру Пономареву. Виталий постоянно получал угрозы в свой адрес.

"Ему постоянно угрожали. Губернатор (Константин) Брыль, сам Пономарев, (Алексей) Холод и другие. Виталий никогда за словом в карман не лез. Всегда говорил правду-матку в лицо, причем не стесняясь в выражениях. Врагов у него было много", - призналась знакомая погибшего.

Мария отметила, что именно в "нардепе-олигархе" Пономареве он видел корень всех зол Бердянска.

"Я это убийство связываю исключительно с его общественной деятельностью. Другие версии и возможные вбросы, которые скорее всего сейчас пойдут в Бердянске ("разборки криминальные", "хотел что-то отжать и его наказали показательно", "перешел дорогу каким-то бандитам не местным" и другое). – это попытка спрятать мотивы. Единственный человек, который хотел, чтобы "Сармат" исчез, был нардеп Пономарев. Виталик его прямо преследовал. Каждый "чих" вынимал на публику, вскрывал аферы и коррупцию", - говорит Драгозова.

Она еще раз добавила, что реально хотеть смерти "Сармата" мог только Пономарев.

Ранее Андрей Маджаров, который находился рядом с Олешко на момент убийства, рассказал о возможных заказчиках преступления.

Также стало известно, что полиция задержала убийц Виталия Олешко.

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