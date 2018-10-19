Один случай на миллион: белка отомстила охотнику за свое убийство

Коллаж РБК-Украина

Медики не смогли помочь охотнику и он скончался

Доктор Тара Чен, которая занимается изучением такого опасного вируса как болезнь Крейтцфельдта-Якоба, рассказала об уникальном случае, который произошел в городе Рочестер. Об этом пишет From.ua со ссылкой на информационный портал Live Science.

Охотник из города Рочестер, штат Нью-Йорк, США убил белку, а потом принес ее домой и съел. Через некоторое время мужчину доставили в больницу города Рочестер. 61-летний пациент жаловался на спутанность мыслей, потерю связи с реальностью. Кроме того, он не мог самостоятельно передвигаться.

После тщательного обследования и проведения МРТ, врачи смогли установить, что мужчина заразился очень редкой болезнью Крейтцефельда-Якоба. Это дегенеративное заболевание мозга, при котором клетки мозга разрушаются. Эту болезнь еще называют "коровьим бешенством", так как чаще всего заражение у человека происходит от зараженного коровьего мяса.

Родственники охотника утверждают, что он не мог заразиться от коровы и единственно мясо, которое он употреблял – это мясо убитой белки. В частности, он съел мозги грызуна.

Медики не смогли помочь 61-летнему мужчине и он скончался в больнице через некоторое время.

Доктор Тара Чан объяснила, что согласно данным Национального института здоровья США, это страшное заболевание встречается у одного человека на миллион. При своевременном обращении к медикам, 15% заболевших имеют шанс выжить. При более тяжелой форме – летальный исход 100%.

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Видео: РБК-Украина