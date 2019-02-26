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Оккупантов поставили на место: россиян выгоняют с Крыма

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 13:56
Оккупантов поставили на место: россиян выгоняют с Крыма
Коллаж РБК-Украина

В Крыму вывесили патриотический баннер

В оккупированном Крыму, в Симферополе, сегодня утром, 26 февраля, над одной из дорог вывесили баннер с патриотическим призывом. Соответствующую фотографию разместил Рефат Чубаров в соцсети Facebook.

"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фото - Aqmecıt/Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 года в 05 утра", - указывается под фотографией.

Оккупантов поставили на место: россиян выгоняют с КрымаФото: (facebook.com/dogrujol)

"Такие надписи должны появляться каждый день. Уже пора", - отметил пользователь сети.

"Согласен. Но не только в оккупированном Крыму, но и в самой России должны появляться плакаты в поддержку Украины и против режима Путина", - подхватил второй.

Напомним, что в Крыму могут закрыть хостелы и мини-отели. Проблема в том, что именно такой сервис один из самых распространенных на полуострове. Именно поэтому крымские предприниматели подвергли законопроект жесткой критике. По их словам, политика Кремля не только нанесет удар по малому бизнесу, но и уничтожит туризм в Крыму.

Мы писали, что в Крыму обнаружилась новая катастрофа: местными был сфотографирован солёный пень, что связано с изменениями в почве. Залив на западе Азовского моря стал солонее, а деревья начали все чаще гибнуть.

Также мы писали о том, что в оккупированном Крыму возможна новая экологическая катастрофа - в селе Перекоп, которое находится недалеко от завода "Крымский Титан" снова появился неприятный запах.

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