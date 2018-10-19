"Он готовился к убийству": эксперты рассказали о важных деталях преступления в Керчи

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Специалисты допускают, что Влад Росляков действовал не один

17 октября в оккупированной Керчи произошла страшная трагедия. 18-летний студент Влад Росляков расстрелял учащихся политехнического колледжа, а потом взорвал два самодельных устройства. Эксперты считают, что такое преступление не мог совершить один человек, пишет "Сегодня".

Юрист-криминолог Анна Маляр допускает, что молодой человек готовился к преступлению заранее и предполагает, что возможно, он действовал не один.

"По той информации, которая есть в открытых источниках, можно говорить о признаках подготовки к этому преступлению. Это – допущение. Но, возникает вопрос, был убийца один или ему кто-то помогал совершать это преступление. Потому что по состоянию на сегодня уже выявили, что он применял ружье 12-го калибра и еще два взрывных устройства. Мог ли один человек справится с этим? Если была подготовка, она заключалась в приобретении оружия, наработках навыков стрельбы, в установлении времени, когда в учебном заведении не будет ни директора, ни его заместителя. Потому что их не было. И это вопрос, случайность это или нет, что он умышленно выбрал такой момент. Поэтому можно допустить, что подготовка была. Но утверждать это на данном этапе – еще рано", – рассказала Маляр.

Также она добавила, что кремлевская пропаганда и агрессия в российском обществе не могли стать основными причинами, которые побудили студента учинить расправу над людьми.

"Агрессию провоцирует комплекс факторов. И в этом случае причина может быть в личной жизни этого юноши, которая вообще не будет касаться государства. Поэтому я не стала бы утверждать, что массовое убийство в Керчи это – следствие российской пропаганды или тех преступных действий, которые совершает Россия в отношении Украины и других стран", – объяснила эксперт.

Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман считает, что Влад Росляков имитировал американского убийцу. Однако он утверждает, что не стоит торопится с выводами относительно психотипа керченского стрелка, так как по всем признакам видно, что парень тщательно готовился к преступлению.

"Он готовился к убийству, имитировал какого-то американского убийцу. Но пока всерьез об особенностях психики и личности стрелка говорить не будем, потому что следствие еще идет, и не важно, с той стороны границы, или с этой. Это ж не политика. Однако нужно говорить о том, для чего люди покупают оружие. Не должно быть такого свободного доступа к стрелковому оружию, на мой взгляд", – объяснил Глузман.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Керчи четверо 15-летних учеников спасли детей от смерти, пожертвовав своей жизнью.

А также рассказывали о том, что бабушка керченского стрелка рассказала о характере внука.

Видео: РБК-Украина