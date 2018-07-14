"Она была светом моей жизни": умерла первая жена Фрэнка Синатры

Фото: Нэнси Барбато и Фрэнк Синатра (dailymail.co.uk)

На момент смерти Нэнси Барбато был 101 год

13 июля стало известно о смерти первой любви и законной супруге Фрэнка Синатры Нэнси Барбато. Звезда скончалась на 102-м году жизни. Об этом рассказала в Twitter их общая дочь, которую также зовут Нэнси.

"Моя мать спокойно ушла от нас сегодня вечером в возрасте 101 года. Она была светом моей жизни. С Богом, мама. Спасибо тебе за все", — написала Нэнси Синатра.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/NancySinatra

Известно, что Нэнси Барбато и Фрэнк Синатра поженились в феврале 1939 года. В этом браке в 1940 родилась Нэнси Синатра, позже ставшая известной певицей. За ней последовали в 1944 Фрэнк Синатра-младший, в 1988—1995 гг. руководивший оркестром отца, и в 1948 Тина Синатра, которая работает кинопродюсером.

Фото: Нэнси Барбато и Фрэнк Синатра (dailymail.co.uk)

В 1949 году брак Синатры и Барбато распался. Причиной тому стал роман Фрэнка с молодой актрисой Авой Гарднер. Нэнси перестала терпеть рассказы о бурном романе собственного мужа и его любовницы. С Гарднер музыкант, на тот момент погрязший в творческом кризисе, закрутил - гласят голливудские анналы - после встречи на премьере комедии "Джентльмены предпочитают блондинок". После развода женщина замуж больше не выходила.

После совместной жизни с музыкантом женщина участвовала в создании семейного проекта, в мини-сериале 2015 года "Синатра: Все или ничего" она озвучивала закадровый голос. Также участвовала в съемках фильма Nancy & Lee in Las Vegas в 1975-м году.

Напомним, что недавно умер популярный американский актер, звезда сериала "Стартрек". Актеру на момент смерти было 86 лет.

Видео: (video.rbc.ua)