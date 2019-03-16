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Оставили умирать: "скорая" отказывалась приезжать к херсонке в коме (фото)

STYLERЖизнь    16.03.2019 - 14:51
Оставили умирать: "скорая" отказывалась приезжать к херсонке в коме (фото)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На отказ в госпитализации готовится жалоба

Врачи "скорой помощи" отказались приезжать на вызов для госпитализации 81-летней женщины, которая впала в инсультную кому. В Херсоне 65-летняя женщина ночью обратилась к медикам за помощью для своей старшей сестры, но получила отказ. Про инцидент рассказала Наталия Шкрамко на своей странице в Facebook. 

Женщина уже утром сама позвонила врачам, и со второго раза  пенсионерку удалось поместить в реанимацию.

Отмечается, что ее пожилую тетю спасли, в настоящее время она в сознании.

"Что было бы с ней дома, только остается догадаться", - отметила Наталья.

Она решила обращаться с жалобой по поводу отказа в госпитализации.

"У нас есть два варианта "скорых" - одни оставили умирать в коме женщину 81 года (мою тетю, детей у нее нет, и я у них одна на троих) в час ночи, мне сообщила мама в 7 утра (не хотела меня беспокоить, а в это время она уже жгла свечу на всякий, вдруг умрет (как могли оставить двух женщин - одной 65, а вторая в коме), а вторые после моего звонка на 103 на реанимобиле доставили в Инсультный центр (в чем разница), и сразу в реанимацию", - говорится в публикации.

По словам Натальи, ее маме медики сказали, что в "коме нельзя, а если бы на улице? Короче оставили умирать... так и живем". 

 

Фото с Facebook-страницы Натальи Шкрамко

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