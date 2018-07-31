Отдых ценою в жизнь: мама пострадавшей девочки в лагере "Славутич" рассказала всю правду о трагедии

Скриншот сюжета ТСН (youtube.com/ТСН)

Мама девочки сообщила о ее состоянии здоровья

Мама девочки, которая после отравления в лагере "Славутич" впала в кому, рассказала все подробности трагедии. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Юлия Лукашук, мама 8-летней Марго, написала, что публикует эту историю для тех родителей, которые только собираются отправить детей в лагеря. Она сообщила, что Маргарита до сих пор находится в коме.

"Лагерь "Славутич" - отдых ценою в жизнь Марго. Все родители, которые отсылают детей в лагеря нашей страны, будьте бдительны! Чтобы никто не забыл и не спрятался от ответственности - постараюсь описать все как можно детальней. На каждом этапе были допущены непоправимые ошибки, что привело к крайне тяжелому состоянию моего ребёнка, который со 2 июля 2018 года и по сегодняшний день пребывает в коме 3 степени, в крайне тяжёлом состоянии в больнице Охматдет", - рассказала Лукашук.

Она сообщила, что ее дочь занимается гимнастикой в школе Дерюгиных с 2015 года и регулярно участвует в соревнованиях и выступлениях. Маргарита ходила на тренировки 3-4 раза в неделю и занималась по 3 часа. Женщина отметила, что вся информация о болезнях ее дочери не соответствует действительности, так как больной ребенок не смог бы столько времени уделять спорту.

Лукашук рассказала, что Марго в первые три дня в лагере чувствовала себя прекрасно, а жалобы у детей были стандартные – на еду.

"Во время пребывания в лагере Славутич основные жалобы у детей были -это на невкусно приготовленную еду: пересоленная гречка, слишком сладкий чай, невкусный рис, кабачки", - отметила женщина.

Девочка почувствовала себя плохо около 11 утра на четвертый день. Вместе с ней симптомы отравления почувствовало еще 12 человек. У Марго началась рвота. Родители об этом узнали из общего чата в вайбере.

"Около 11.00 часов утра Марго почувствовала себя плохо - началась рвота, после чего её перевели в медсанчасть лагеря "Славутич" (об этом я узнала с общего чата по гимнастике через Вайбер группу). Родители детей начали активно в чате обсуждать происходящее, обратились в прокуратуру, в санэпидстанцию и в скорую помощь (которая дала отказ, аргументировав это тем, что в лагере Славутич есть своя медсанчасть и если необходима будет скорая помощь, то они сами и вызовут её", - написала Лукашук.

Позже матери позвонила женщина, которая представилась как дежурный врач и сообщила, что у Марго была рвота после приема препарата "Регидрон", но сейчас ей стало лучше.

"Около 12.00 с медсанчасти "Славутич" позвонила мне женщина и представилась как дежурный врач и сказала, что у Марго была рвота второй раз после приёма "Регидрона" и на данный момент её только подташнивает. В течении 30 мин в чате с гимнастики написали телефон главного врача (им оказался мужчина) и что с ним можно связаться, что в принципе я и сделала. Позвонив главврачу и узнав состояние моего ребёнка, он ничего не мог ответить, а передал трубку опять дежурному врачу, после чего сразу мне дали поговорить с Марго", - сообщила мама ребенка.

Маргарита пожаловалась, что у нее слабость и болит голова.

"После этого разговора, постоянно в телефонном режиме общаясь с дежурным врачом мне кроме того, что Марго тошнит, слабость и голова болит, больше нового о состоянии её здоровья не говорила, а убедила меня в том, что повода для беспокойства нет. Поэтому дождавшись мужа с работы и оставив на него маленького ребёнка я в 16.00 поехала в лагерь", - пожаловалась Лукашук.

Юлия приехала в лагерь около шести вечера и обнаружила, что ребенок находится в очень ослабленном состоянии и не в состоянии даже самостоятельно подняться с кровати. Кроме того, мама обратила внимание на то, что у девочки сильно вздулся живот.

"В 18.00 приехав в лагерь и увидев Марго у меня было состояние шока. Марго лежала на кровати ослабленная до такой степени, что дежурный врач помогала ей приподниматься, чтобы сделать глоток воды. Сразу мне кинулся в глаза низ живота (в области мочевого пузыря) - был сильно надут, на вопрос, когда Марго ходила в туалет, мне врач ответила, что с 11.00 она не ходила в туалет", - рассказала женщина.

Она сказала, что предложила дочери сходить в туалет, а девочка призналась, что не может встать с кровати. Врач обвинила ребенка в том, что она выдумывает. А при попытке поднять ее с кровати, Марго упала в обморок.

"Подняв Марго с кровати она на самом деле не могла передвигаться и упала в обморок. Я начала кричать: Вызывайте скорую! Что вы сделали с моим ребёнком? Почему она в таком состоянии? Когда весь день меня уверяли в обратном. Положив её на кровать и дав понюхать нашатырный спирт, она очнулась, после этого у неё началась сильная рвота", - написала Лукашук.

Она сообщила, что забрала дочку и поехала в больницу, в Переяслав-Хмельницком. Там девочке попытались поставить внутривенный катетер, но из-за обезвоживания смогли это сделать только с 10 раза.

"Им удалось его поставить и начать инфузионную терапию (капельницу). В больницу приехал главврач лагеря, который на вопрос начмеда больницы о том, сколько раз была рвота, ответил - 5 раз. Об этом я услышала впервые! Через 30 мин во время капельницы у Марго начался приступ генерализованных судорог, с сильным криком и она потеряла сознание. Её сразу повезли в реанимацию, где спустя 30 минут произошёл повторный приступ генерализованных судорог и после этого в течении 30 мин начались тонико-клонические судороги с перерывом 30 сек (эпистатус), после которого Марго уже не очнулась", - рассказала женщина о состоянии ребенка.

После этого у Марго произошла остановка дыхания и ее пришлось интубировать и подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

"В 3 часа ночи я не выдержала и позвонила главврачу лагеря, спросила: так сколько же раз у моего ребёнка была рвота, учитывая её состояние? На что он мне ответил: 8 раз, а может и больше. Утром 3.07.18 года приехала реанимационная бригада детской больницы с Боярки на консультацию, после чего отказались перевозить, учитывая ее крайне тяжёлое состояние (не транспортабельность). Около 12.00 прибыла комиссия с Киева и приняла решение о перевозки Марго в ОХМАТДЕТ в токсикологическое отделение", - рассказала Лукашук о том, что происходило после.

Она сообщила, что на данный момент Марго находится в коме 3-ей степени тяжести, ей провели сложнейшую нейрохирургическую операцию – декомпрессионную трепанацию черепа.

"Уже как 4 недели длится этот ад, постоянно анализирую, вспоминаю все как было и почему это произошло. На многие ответы и вопросы не нахожу я объяснений и думаю, никогда не найду. Почему мой ребёнок так мучился и по сей день я наблюдаю эти мучения? Зачем надо было от меня полностью скрывать реальное состояние моего ребёнка, что у неё была непрекращающаяся рвота, что и привело к необратимым процессам в организме? Почему ей не оказали своевременной первой медпомощи?" - написала женщина.

Она добавила, что со слов детей, Марго была очень обессилена, не пила воду и никто не обращал на это внимания.

"Со слов детей, она была очень обессилена, спала, соответственно не пила воду, лекарство, а на это никто не обращал внимания. Почему тренер не позвонил и не сказал, что Марго плохо и состояние ухудшилось? Мало того дежурный врач, с которой я постоянно общалась, сейчас вообще нигде не фигурирует, большая вероятность, что она вообще никакого отношения к медицине не имеет. Почему не вызвали вовремя скорую учитывая состояние ребёнка? Почему у нас в государстве дети, находясь в лагере (как я считаю - это святое место потому что там ДЕТИ!) могут сгореть из-за плохой проводки, отравиться из-за халатности?", - задает вопросы Лукашук.

Она рассказала, что причиной отравления детей стала вода в кулере.

"Как выяснилось в последствии, после пробы питьевой воды в кулере, оказалось, ее даже нельзя было употреблять детям. Всех этих людей, которые причастны к лагерю и которые несут ответственность за детей, какие взяли на себя ответственность за детей, надо наказать по полной программе, потому что это может произойти с каждым ребёнком и никогда не можешь подумать и поверить, что это может оказаться твой ребёнок. Здоровье - не купишь за деньги! Чуда в жизни не бывает! Ну а надежда, наверное, на самом деле умирает последней", - резюмировала женщина.

Скриншот поста (facebook.com/Юля Лукашук)

Напомним, в лагере "Славутич" произошло отравление детей, а руководство не пускало на территорию медиков.

Видео: РБК-Украина