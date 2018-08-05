Отец изнасиловал больную ДЦП дочь на глазах ее брата

Фото: РБК-Украина

В полицию обратился брат пострадавшей

В одном из городов Украины отец на глазах у сына изнасиловал собственную 15-летнюю дочь, которая с детства болеет ДЦП. Об этом сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Вчера ночью, 4 августа, оператору 102 позвонил юный паренек и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом детства с диагнозом ДЦП", - сказал он.

Более того, Аброськин уточнил, что мужчина 1978 года рождения уже задержан. Сейчас с места преступления изымают улики.

"Что будет дальше? Суд, отсидит этот или другой подонок, выйдет, новая семья и снова изнасилованная жизнь ребенка... Потому что через пять или десять лет он уже никому не будет известным, как насильник детей. Видимо, что-то случилось в природе, но не могу иначе объяснить, почему даже после такой огласки информации о необходимости создания реестра половых преступников, ужесточения наказания за половые преступления против детей, эти подонки продолжают насиловать несовершеннолетних. Почему-то они уверены, что этого не случится", - подчеркнул он.

Напомним, в Ивано-Франковской области 48-летний мужчина изнасиловал 75-летнюю пенсионерку.

Как мы писали ранее, под Черкассами ром изнасиловал на кладбище девушку.

Также сообщалось, киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 35-летнему мужчине, который изнасиловав 15-летнюю школьницу.

Обзор резонансных ДТП, случившихся в июле (video.rbc.ua)