Откусила и проглотила руку: собака покалечила маленького ребенка

Коллаж РБК-Украина

Спасатели несколько часов пытались найти отгрызенную конечность

Домашняя собака породы хаски покалечила 4-летнего мальчика. Она откусила ему часть руки и проглотила ее. Подробности трагедии сообщает издание Buzzfeed.

Трагедия произошла в штате Юта, США. Известно, что 4-летний мальчик хотел поиграть с соседскими собаками породы хаска. Он надел на руку носок и полез под забор соседей. Но псы не поняли, что это игра и набросились на ребенка. Один из них внезапно схватил зубами руку ребенка на пару сантиметров выше кисти и перекусил ее полностью.

Перепуганные родители смогли остановить кровотечение до того, как прибыли спасатели. После этого мальчика на вертолете доставили в больницу. Также спасатели пытались найти отгрызенную конечность, но обнаружить ее так и не смогли. Они предположили, что пес просто проглотил руку ребенка.

Изначально велись разговоры о том, чтобы усыпить пса и достать руку, чтобы попытаться ее восстановить и присоединить ее назад, но после консультаций с хирургами от этой идеи отказались.

Обе собаки были изъяты у хозяина и отправлены на карантин. Они проведут под наблюдением 10 дней, чтобы установить, есть ли у животных бешенство.

Ребенку провели экстренную операцию и на данный момент он находится в больнице Солт-Лейк-Сити на восстановлении.

Близкая знакомая владельца собак встала на защиту животных и объяснила, что пес бросился на руку ребенка, так как на ней был надет носок и он решил, что это игрушка. Собака не увидела, что за забором был ребенок. Она создала петицию с призывом не усыплять собак. На данный момент петиция собрала уже 35 тысяч подписей.

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