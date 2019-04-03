Отличные портфолио для борделя: "конкурс красоты" в КПИ шокировал сеть

На днях КПИ вляпался в громкий скандал, приняв решение провести конкурс красоты. За первенство участницы позировали перед камерами в весьма откровенных позах, что вызвало фурор в сети. Соответствующие снимки опубликованы на Instagram-странице fmfstudrada

Фото, сделанные для конкурса в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, выглядят довольно неоднозначно. На них девушки позируют в откровенном белье с плетками.

Фото: (instagram.com/fmfstudrada)

Пользователи сети были шокированы увиденным. Они посчитали данный конкурс провальным, выругав организаторов за подобную затею. К слову, было подмечено, что некоторые участницы еще даже не достигли совершеннолетия:

"Полный провал";

"Обнять и плакать";

"Отличные портфолио студенток для борделя!"

"Это 1-апрельская шутка? Вообще не смешно. Вы там в своем уме? Это же студенческий университетский конкурс!"

"Стыдоба";

"Будто на порно сайт зашел";

Напомним, что из Донецкого медицинского университета, филиал которого сейчас находится в Кропивницком, отчислили 850 иностранных студентов из 20 стран, утверждая, что у них задолженность. Медики взбунтовались, ведь точно уверены, что оплачивали обучение.

Мы сообщали, что под Запорожьем учителя объявили бессрочную забастовку. По словам педагогов, их уже начали запугивать тем, что, если они не вернутся к учебному процессу, то за каждый день с них будут вычитать деньги. Однако учителя сдаваться не планируют.