Отравление шаурмой: украинцам объяснили, как распознать незаконную торговлю

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Специалисты не рекомендуют покупать еду в МАФах

Точки с шаурмой в Киеве, посетители которых оказались в больнице с отравлением, принадлежат одному владельцу, а мясо привозил один поставщик. Об этом заявили в руководстве столичной Госслужбы по вопросам безопасности продуктов, передает ТСН.

После массового отравления покупатели все чаще проверяют признаки безопасности уличных продуктов, в частности наличие санитарных книжек у продавцов и документов, подтверждающих происхождение мяса и других ингредиентов.

Инспекторы рекомендуют обращать внимание на санитарные условия работы – например, наличие или отсутствие воды для мытья рук, канализации и тому подобное.

Полиция на одной из точек обнаруживает, что у палатки, которая кормит сотни туристов, разрешение не в порядке.

"Лицо предоставило только копию документа – информационного талона. Он есть, но в нем есть определенные вмешательства – корректором что-то намазано", - рассказал офицер полиции Андрей Савченко.

Продавец знает, что много киевлян в разных районах отравились шаурмой. Однако он заверил, что в его палатке никто не отравится.

"У нас все четко. Мы же показали бумагу. На ней написано, что у нас была санэпидемстанция – снимала все мазки, всю продукцию. Никакой сальмонеллы у нас нет", - заявил Аурел.

При этом торговлю в МАФе принудительно и временно сворачивают, - для проверки.

"Установить, откуда поступила эта продукция, дату изготовления, мы не смогли – в связи с тем, что отсутствует маркировка производителя на самой продукции", - отметили специалисты.

По данным Госпродпотребслужбы, в Киеве действует более тысяч мелких точек продажи шаурмы, и ни одна из них разрешения на свою деятельность не имеет.

По словам эксперта, в малых архитектурных формах невозможно обеспечить надлежащие условия хранения и продажи товаров.

"Все заведения, которые продают шаурму в МАФах, – они вне закона. Должна быть разграничена зона, чтобы не пересекалась готовая продукция с сырьем. Должно быть несколько моек – для сырья отдельно, для посуды отдельно. Эти требования в МАФах выполнить невозможно", - пояснил Александр Овчаренко.

Видео: Шаурму в Киеве продавали без разрешения (YouTube/ТСН)

Напомним, в Киеве количество отравившихся шаурмой возросло до 83.

Кстати, Супрун предупредила о вреде шаурмы.

Отношение киевлян к уличному фаст-фуду – опрос (видео: STYLER.rbc.ua)