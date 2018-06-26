"Оттащили и поехали": под Кропивницким сбили военнослужащего (фото)

В сети сообщили, что мужчина в форме не имеет отношения к указанному им батальону

Возле города Кропивницкий неизвестные сбили на дороге военнослужащего и оставили на месте ДТП. Об этом сообщила Вера Савченко на своей странице в соцсети Facebook.

Однако в сети появилась информация, что мужчина в форме был пьян и не имеет отношения к батальону, о котором рассказал.

"На выезде из Кропивницкого сбили военнослужащего 42-й отдельного батальона территориальной обороны. Парень в сознании. Назвал имя, фамилию, год рождения. Сказал, что лежит уже часа четыре", - рассказала Савченко.

"Полиция была, два молодых офицера оттащили с проезжей части и поехали ... Мы вызвали "скорую". Ждем! И полицию тоже... Высшая ценность - жизнь человека?" – написала она.

Фото: По Кропивницким сбили военного (facebook.com/Vira_Savchenko)

В комментариях под публикацией она отметила, что пострадавшему оказали помощь.

Фото: Пострадавшему оказали помощь (facebook.com/Vira_Savchenko)

Скриншот поста (facebook.com/Vira_Savchenko)

Инцидент прокомментировали многие пользователи сети:

"Как это была полиция и уехала?".

"Ужас".

"А фамилии у тех нелюдей, которые оттащили и поехали есть?".

"Как такое может быть?!".

Скриншот комментариев (facebook.com/Vira_Savchenko)

Однако также появилась информация о том, что пострадавший не имеет никакого отношения к 42-му батальону.

"В бригаде, о которой он рассказывает, его никто не знает! Говорят, что надо меньше пить! Проверяйте информацию!" – написала под постом Оксана Гаркалюк со ссылкой на пост военнослужащего Вадима Никитина из Кропивницкого.

"Никогда указанное лицо, не находился в штатном росписи 42 ОМПБ. (Информация Легендарного бата)", – отметил Никитин.

Скриншот поста (facebook.com/Вадим_Никитин)

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