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Отважный пес спас туриста от верной гибели под Львовом

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 11:33
Отважный пес спас туриста от верной гибели под Львовом
Коллаж РБК-Украина

Есть ли травмы у пострадавшего - не указывается

В Сколевском районе (Львовская область) человек, который выгуливал своего пса, обнаружил на дне обрыва мужчину, который не мог подняться на поверхность. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

Местный житель поселка Славское как обычно выгуливал собаку. Внезапно она потянула хозяина в определенное направление, где тот обнаружил человека, который находился на волоске от смерти. Мужчина немедля вызвал спасателей.

К спасательной операции привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу спецтехники. Позже мужчину передали работникам медицинской службы. Пострадавшим оказался 41-летний житель Львова.

При каких обстоятельствах мужчина сорвался в обрыв на данный момент неизвестно. Также остается выяснить, сколько времени от там пробыл до спасения и есть ли у пострадавшего серьезные травмы.

Напомним, что собака спасла двухлетнего малыша от смерти, когда горе-мать ушла в очередной пьяный загул. Двухлетний малыш несколько дней находился на неотапливаемой веранде без еды и теплой одежды. Все это время его согревала собака.

К слову, в Украине массово похищают собак и вывозят в другие районы. Оказалось, что отловом и вывозом занималась организация "Спасение четвероногих". Директор центра оправдывается, что собаки иногда убегают.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье скандал из-за того, что ОСМД решило закрыть вентиляционные отверстия в доме, чтобы бездомные коты не могли селиться в подвальних помещениях. "Кошатницы" отстаивают права кормить животных возле домов, а жители и люди, которые имеют детей, возмущены объедками под подъездами и загрязнения детских площадок фекалиями и мочой животных.

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