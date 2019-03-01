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Из Парижа до Гуляйполя: прах Нестора Махно вернут в Украину

STYLERЖизнь    01.03.2019 - 22:48
Из Парижа до Гуляйполя: прах Нестора Махно вернут в Украину
Нестор Махно (фото: twitter.com)

Родственники Нестора Махно дали согласие на перевозку его праха

Прах Нестора Махно вернут в Украину. Согласие на это дали родственники всемирно известного анархиста. Теперь уже в ближайшее время останки Махно перевезут с кладбища Пер-Лашез в Париже до Гуляйполя Запорожской области.

Как рассказал глава Гуляйпольской РГА Александр Ищенко, украинская сторона получила заявление внучатого племянника Махно по возвращении на родину праха его предка. Правда, против такой идеи выступает французская диаспора. Поэтому, говорит чиновник, этот вопрос решается на уровне международных отношений.

При этом власти Гуляйполя уже решили, где должен находиться прах Махно - в местном музее.

"Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому в ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов. Конечно, на их реализацию нужны средства. И эти вопросы будем решать сразу после того, как закроем насущные аспекты: ремонт и строительство основных объектов города и района, а также важных направлений автодорог", - сказал Ищенко в интервью местному изданию "Гуляйполе.City".

Из Парижа до Гуляйполя: прах Нестора Махно вернут в Украину

Нестор Махно (фото: wikipedia.org)

Но не все горожане поддерживают такую идею. В частности некоторые считают, что держать прах Махно в музее, мягко говоря, плохая идея.

"В музее?! Вы сдурели?!" - прокомментировал идею один из пользователей.

"Какой музей?! Нужно нормально похоронить, поставить памятник народному герою!" - говорит Николай Ветров.

Из Парижа до Гуляйполя: прах Нестора Махно вернут в Украину

Нестор Махно с женой и повстанцами (фото: twitter.com/History_Ukraine)

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