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Пенсионеров я бы не трогала: Ницой высказалось о русскоязычных украинцах

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 15:56
Пенсионеров я бы не трогала: Ницой высказалось о русскоязычных украинцах
Фото: Лариса Ницой (коллаж РБК-Украина)

Чем больше молодежь говорит на украинском, тем лучше, считает писательница

Лариса Ницой в очередной раз высказалась о русскоязычных украинцах. Она прокомментировала языковой вопрос во время интервью на телеканале ZIK, отвечая на вопросы зрителей.

"Мне часто приписывают какое-то колдовство, или как это назвать. Привожу вам пример. Вы говорите, чтобы люди на Закарпатье постепенно привыкали к украинскому языку. Я вас поддерживаю! Я, с одной стороны, возмущена тем, что у нас двадцать семь лет прошло, а люди за эти годы так и не выучили украинский язык. Но, с другой стороны, у нас и не было такой политики! Не было такого направления, не было вот этой популяризации, подталкивания, если хотите. И поэтому я говорю - да, я за то, чтобы они учили. Но не сегодня им обрушить все это на голову", - прокомментировала Ницой. 

По ее словам, может быть плавный переходный период для нацменьшинств в изучении украинского языка.

"И, кстати, выводы Венецианской комиссии совпадают с моими требованиями. Например, тот же закон об образовании. Это я говорила: введите для венгров латвийскую модель. А латвийская модель заключается в том, что ребенок приходит в первый класс, учится на своем родном венгерском языке. Со временем ему добавляют предметы на государственном языке, и уже в десятом классе он переходит на изучение всех предметов на украинском. То есть переходный период – девять лет для ребенка! Разве это мало? Я не считаю, что это мало", - подчеркнула она.

Пенсионеров я бы не трогала: Ницой высказалось о русскоязычных украинцахФото: Лариса Ницой (facebook.com ByVengrinovich)

Писательница добавила, что в законе об образовании этого не прописано, и постепенного перехода на украинский язык для венгров не предусмотрено. По ее словам, в законе об образовании заложено только 27% государственного языка во время обучения в школе, а все остальное – это язык нацменьшинств.

Отвечая на вопрос зрителя о том, как она относится к русскоязычным украинцам, Ницой подчеркнула, что среди них есть патриоты.

"Я их разделяю по определенной градации. Русскоязычная молодежь, русскоязычные среднего возраста и уже пенсионеры. Русскоязычных пенсионеров я бы не трогала. Они ни на что в стране не влияют, они себе доживают свой век. Пусть спокойно доживают. Им и так счастья мало в наших условиях! Главное, чтобы они не выступали против украинского языка, а мы не будем выступать против их языка. Среднее поколение, конечно, я призывала учить язык. Но если они уже не могут, то главное, чтобы они детей своих учили украинскому языку. Они должны осознавать: если они не переходят на украинский, то и их дети не перейдут. Они дома все равно будут общаться на русском, и это будет непрерывная проблема в Украине. Поэтому среднее поколение понемногу, но все-таки должно переходить на украинский ради своих детей", - сказала она.

В то же время русскоязычных патриотов, которые выступают против украинского языка, не бывает, добавила Ницой.

"Молодежь должна знать украинский. И она его и так знает! В публичном пространстве бы желательно на нем чаще говорить, а между собой – как хотите", - добавила она.

Напомним, ранее Лариса Ницой сделала громкое заявление и обратилась к украинцам.

Также сообщалось, что Ницой устроила разборки с полицией по поводу украинского языка.

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