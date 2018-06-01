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Перебегал Окружную: в Киеве грузовик насмерть сбил пешехода

STYLERLIFE        01.06.2018 - 10:55
Фото: ДТП (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте

В ночь на 1 июня в Киеве произошло смертельное ДТП с участием пешехода и грузовика. Мужчина решил перебежать Окружную дорогу в неположенном месте, а фура Renault не успела затормозить. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. К сожалению, мужчина скончался на месте.

"Как нам стало известно, мужчина, около 35-40 лет, пытался перебежать дорогу. Водитель грузовика Renault не был готов к такому развитию событий и сбил нарушителя. Вследствие ДТП, от полученных травм, пострадавший пешеход скончался на месте. На месте работали наряды полиции и скорая, которая пыталась спасти жизнь нарушителю ПДД", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

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Теги: ДТП, Киев
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