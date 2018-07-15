Перерезал себе шею: в Черниговском СИЗО заключенный покончил с собой

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Мужчина перерезал себе вены на шее

В Черниговском СИЗО заключенный перерезал себе вены на шее после того, как узнал о разводе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Известно, что мужчина был осужден за убийство на 14 лет лишения свободы. Накануне самоубийства жена заключенного сообщила, что начинает процедуру развода.

Мужчина находился в подавленном состоянии. Самоубийство он совершил ночью. Его обнаружили в половине шестого утра с порезами на шее. Мужчина вскрыл себе вену.

Медицинские работники, которые прибыли на вызов, констатировали смерть заключенного.

На данный момент допрашивают свидетелей и проводят следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. В ходе криминального расследования будет дана оценка действиям персонала Черниговского СИЗО ввиду чрезвычайной ситуации.

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