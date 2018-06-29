"Плакал кровавыми слезами": сеть насмешил безграмотный любитель "русского мира"

Боевик не смог без ошибок написать пост

Пользователей сети насмешил любитель "русского мира", который не способен без ошибок написать пост. Скриншот опубликовали на странице Necro Mancer в Twitter.

"Плакал кровавыми слезами за такое угнетение "рускава изыка" проклятыми "бендерами", – прокомментировал блогер.

Скриншот (twitter.com/666_mancer)

Некий Бора Бора написал пост с жалобой на то, что к нему в больницу не приехал никто из "товарищей по службе".

"Я служиу в 5 бригаде с января 16г каждый месяц здавал 500рублей на опщак, хотя говорили если что мы поможем, так вот я лежу в больницы ровно как 4 недели зделали опирацию, комне за это время не кто не разу не приехал не говоря о помащи,хотя е хоть комне 4 остановки", – написал террорист.

Боевик извинился за ошибки и отметил, что его безграмотность связана с "солдатской службой".

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Ранее в Бахмуте заметили сторонников "русского мира".

Один из поклонников "русского мира" был одет в футболку с символикой РФ, но снять ее отказывался.

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