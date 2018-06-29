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"Плакал кровавыми слезами": сеть насмешил безграмотный любитель "русского мира"

STYLERLIFE        29.06.2018 - 16:27
Фото: facebook.com/abazia
Фото: facebook.com/abazia

Боевик не смог без ошибок написать пост

Пользователей сети насмешил любитель "русского мира", который не способен без ошибок написать пост. Скриншот опубликовали на странице Necro Mancer в Twitter.

"Плакал кровавыми слезами за такое угнетение "рускава изыка" проклятыми "бендерами", – прокомментировал блогер.

Скриншот (twitter.com/666_mancer)

Некий Бора Бора написал пост с жалобой на то, что к нему в больницу не приехал никто из "товарищей по службе".

"Я служиу в 5 бригаде с января 16г каждый месяц здавал 500рублей на опщак, хотя говорили если что мы поможем, так вот я лежу в больницы ровно как 4 недели зделали опирацию, комне за это время не кто не разу не приехал не говоря о помащи,хотя е хоть комне 4 остановки", – написал террорист.

Боевик извинился за ошибки и отметил, что его безграмотность связана с "солдатской службой".

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Ранее в Бахмуте заметили сторонников "русского мира".

Один из поклонников "русского мира" был одет в футболку с символикой РФ, но снять ее отказывался.

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Теги: Русский мир
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