На пляже в Херсонской области нашли убитым туриста

Фото: pixabay

Тело мужчины обнаружили возле ночного клуба "Апельсин"

В поселке Лазурное Херсонской области убили 29-летнего киевлянина Вячеслава Голенко. Об этом сообщили на странице сообщества "Типичный Херсон" в Facebook.

Фото: Убитый парень (facebook.com/typical.kherson.city)

"Избито было все тело, и, скорее всего, проломлен череп (вскрытие еще не проводили). Местная полиция хочет замять дело, предайте это разглашению! Парень приехал из Киева с девушкой на юг Украины отдохнуть, а у него отобрали жизнь!" – сказано в сообщении.

Официального подтверждения информации от правоохранителей пока нет.

Скриншот поста (facebook.com/typical.kherson.city)

В комментариях к посту девушка погибшего Оксана Матвиенко рассказала подробности о случившемся.

"У меня шок. Не могу поверить! Мы со Славой пошли отдыхать в клуб "Апельсин". Он был очень дружелюбный, общительный, познакомился с ребятами, гостил их выпивкой, общался с МС клуба, диджеем. Потом познакомился еще с одними ребятами, с ними выпил, они общались, обнимались по-братски. Рядом были их жены. Я вышла на пять минут в туалет, прихожу – никого нет. Я поспрашивала у людей, не видели ли они такого черненького парня, все ответили "нет", - написала Оксана.

Выйдя из клуба, девушка не нашла парня и пошла в ту сторону, откуда они пришли. В какой-то момент за ней кто-то погнался. Позвонить парню Оксана не могла, поскольку он оставил телефон дома.

"Я испугалась и остановилась возле первого ларечка, мне сказали, что проведут домой. Ключ у нас был один, поэтому я пошла домой. Жду, жду - его нет. Утром я сильно распереживалась и позвонила в полицию, вкратце объяснила ситуацию, мне сказали, что сейчас к вам приедут... Приехали и сказали такое... Не верю до сих пор. Потом разбирательства, разные версии. Полиция говорит, нет значительных следов повреждения на теле. Но что сказать об этой гематоме на голове? От удара, скорее всего, краем дубинки. У полиции версия, что он упал, ударился или инсульт. Но, это полный бред – это убийство!" – добавила женщина.

Ранее сообщалось, что в Николаеве обнаружили труп женщины в ванной.

Патрульные, которые прибыли по вызову, обнаружили тело женщины в ванной. Оно было в неестественной позе – стоя на коленях, голова опущена в ванну, которая была заполнена наполовину водой с кровью. Верхняя часть одежды погибшей была задрана почти до шеи.

Напомним, в Николаевской области машинисты спрятали тело женщины, которую переехал поезд.

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