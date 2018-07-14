"Почему вся Слава Украине": Вятрович высмеял в карикатуре россиян

Фото: РБК-Украина

Рисунок высмеивает реакцию россиян на украинское приветствие

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал на своей странице в Facebook карикатуру, которая высмеивает россиян.

"Вопрос российского Гамлета", - иронично подписал Вятрович рисунок.

На карикатуре изображен свирепый россиянин, задающийся вопросом "Почему вся слава Украине, а все г*вно — нам".

Фото: Карикатура (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Пользователи соцсети отреагировали на рисунок в комментариях.

"Потому что подобное к подобному", - отметил Георгий Иванов.

"Свой к своему за своим", - отреагировал Зиновий Гусар.

Скриншот комментариев (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Напомним, что все началось с того, что футболисты сборной Хорватии посвятили свою победу над российской командой на ЧМ 2018 Украине. Они записали видео, на котором игрок Домагой Вида говорит "Слава Украине!". Это приветствие взбесило россиян, в соцсетях они начали активно возмущаться.

Как ранее сообщалось, глава Киевской городской администрации Виталий Кличко дал распоряжение развесить в центре столицы флаги Хорватии.

Кстати, Домагой Вида извинился перед россиянами за видео с фразой "Слава Украине" (видео).

Невероятные примеры по проведению защиты ворот