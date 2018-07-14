"Почему вся Слава Украине": Вятрович высмеял в карикатуре россиян

Рисунок высмеивает реакцию россиян на украинское приветствие
Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал на своей странице в Facebook карикатуру, которая высмеивает россиян.
"Вопрос российского Гамлета", - иронично подписал Вятрович рисунок.
На карикатуре изображен свирепый россиянин, задающийся вопросом "Почему вся слава Украине, а все г*вно — нам".
Фото: Карикатура (facebook.com/volodymyr.viatrovych)
Пользователи соцсети отреагировали на рисунок в комментариях.
"Потому что подобное к подобному", - отметил Георгий Иванов.
"Свой к своему за своим", - отреагировал Зиновий Гусар.
Скриншот комментариев (facebook.com/volodymyr.viatrovych)
Напомним, что все началось с того, что футболисты сборной Хорватии посвятили свою победу над российской командой на ЧМ 2018 Украине. Они записали видео, на котором игрок Домагой Вида говорит "Слава Украине!". Это приветствие взбесило россиян, в соцсетях они начали активно возмущаться.
Как ранее сообщалось, глава Киевской городской администрации Виталий Кличко дал распоряжение развесить в центре столицы флаги Хорватии.
Кстати, Домагой Вида извинился перед россиянами за видео с фразой "Слава Украине" (видео).
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