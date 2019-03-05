Подбросили гроб: как священники запугивают прихожан ПЦУ (фото)

Прихожане УПЦ МП подбросили гроб прихожанам ПЦУ под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Приверженцы УПЦ МП решили отомстить за недавнее голосование

Прихожане бывшей УПЦ МП подбросили гроб под двор активистов, инициировавших переход местного храма к Православной церкви Украины. Об этом написал в Facebook журналист Богдан Аминов.

Инцидент произошел в Иванковском районе Киевской области после голосования за присоединения к ПЦУ.

А приехавшая на вызов полиция решила сжечь гроб.

Аминов пишет, что "в комментах заподозрили ФСБшников и уже пишут заявления в СБУ в виде сообщений в Facebook. А местные попы Московского патриархата молчаливо ставят одобрительные уподобайки на фоточках гроба".

Прихожане УПЦ МП подбросили гроб прихожанам ПЦУ под Киевом (фото: facebook.com/bogdan.aminov)

Напомним, в воскресенье, 3 марта, прихожане УГКЦ храма Сретения Господня во Львове присоединились к автокефальной церкви Украины.

Также мы сообщали, что во Львовской области появился еще один район, полностью очищенный от РПЦ.