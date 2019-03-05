ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подбросили гроб: как священники запугивают прихожан ПЦУ (фото)

STYLERЖизнь    05.03.2019 - 13:34
Подбросили гроб: как священники запугивают прихожан ПЦУ (фото)
Прихожане УПЦ МП подбросили гроб прихожанам ПЦУ под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Приверженцы УПЦ МП решили отомстить за недавнее голосование

Прихожане бывшей УПЦ МП подбросили гроб под двор активистов, инициировавших переход местного храма к Православной церкви Украины. Об этом написал в Facebook журналист Богдан Аминов.

Инцидент произошел в Иванковском районе Киевской области после голосования за присоединения к ПЦУ.

А приехавшая на вызов полиция решила сжечь гроб.

Аминов пишет, что "в комментах заподозрили ФСБшников и уже пишут заявления в СБУ в виде сообщений в Facebook. А местные попы Московского патриархата молчаливо ставят одобрительные уподобайки на фоточках гроба".

 

Прихожане УПЦ МП подбросили гроб прихожанам ПЦУ под Киевом (фото: facebook.com/bogdan.aminov)

Напомним, в воскресенье, 3 марта, прихожане УГКЦ храма Сретения Господня во Львове присоединились к автокефальной церкви Украины.

Также мы сообщали, что во Львовской области появился еще один район, полностью очищенный от РПЦ.

 

 

С божией помощью: украинский священник прикупил жилье за 4 млн Не захотел "менять веру": на Волыни священник сбежал от прихожан
Новости Украины УПЦ МП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь