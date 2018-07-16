Подчиненные Кернеса сломали челюсть и ребра 72-летнему пенсионеру, – СМИ

Иллюстративное фото: pixabay/beejees

По словам пенсионера, он даже не заметил, как к нему подошли со спины

В Харькове советник Кернеса вместе с женой – начальником Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета – сломали челюсть и ребра 72 летнему пенсионеру, который работает охранником жилого комплекса. Об этом сообщило Depo.Харков.

Как отмечает издание, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета Виктория Грецкая-Миргородская ударила 72-летнего охранника жилого комплекса Григория Тищенко в лицо, в результате чего у него погнулся зубной протез. Позднее женщина позвала своего мужа – советника Кернеса Станислава Миргородского.

По словам охранника, он получил два удара сзади от Миргородского.

"Сижу, работаю. Краем глаза увидел, что зашел мужчина высокий, крепкий. Минуты две молчания. Затем сзади два удара, я ничего не помню. Глаза открыл – я на полу. Видно, потерял сознание. Вновь открыл глаза – я уже сижу на стуле. Чувствую, что лицо заплывает, грудь болит. Оказывается, когда человек меня сбил, Миргородская еще и по груди потопталась", – цитирует издание Тищенко.

Пенсионер дотянулся рукой до стола и смог нажать на "тревожную кнопку". После приезда полиции, его доставили в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи.

Представительница харьковской волонтерской организации "Справедливый суд" Ольга Белецкая в Фейсбук написала, что пострадавший получил многочисленные ушибы и перелом ребер. Тищенко прошел медицинское заверения побоев, находится в больнице скорой и неотложной помощи.

Скриншот поста facebook.com/belezkaya.olga

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь городского головы Харькова Геннадия Кернеса Юрий Сидоренко нецензурно выругался во время телефонного разговора с журналистом, который задал вопрос о возможных махинациях его гражданской жены.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти