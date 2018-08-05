Не поделили дорогу: в центре Киева произошло серьезное ДТП с участием JAGUAR (видео)

Иллюстративное фото: ДТП (pixabay.com)

Одна из машин перевернулась на крышу

Сегодня, 5 августа, в центре Киева произошла серьезная авария при участии иномарок Jaguar и Volkswagen Touran. Об этом сообщает "Информатор".

"Volkswagen ехал по улице Бастионной, а Jaguar ехал по бульвару Леси Украинки в сторону улицы Киквидзе. На большой скорости элитная машина вылетела в «паркетник». От удара последний два раза перевернулся и остановился на проезжей части колесами вверх. А Jaguar отнесло с дороги к обочине", - говорится в сообщении.

Позже журналисты уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. В то же время водитель и пассажиры Volkswagen отказались давать комментарии, поскольку, по их словам, находились в тот момент в шоковом состоянии. Причиной инцидента называют то, что авто не поделили дорогу.

Сейчас на место происшествия прибыла патрульная полиция и медики. Обстоятельства случившегося выясняются.

Видео: ДТП в центре Киева (Youtube-канал/Информатор)

Напомним, в Киеве поэт Юрий Строкань попал в аварию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что под Киевом поезд почти километр тащил автомобиль.

Два человека погибли. На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда, произошедшего на Буковине 27 июля.

Обзор резонансных ДТП, случившихся в июле (video.rbc.ua)