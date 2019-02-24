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Морозы спадут: кого погода порадует потеплением

STYLERЖизнь    24.02.2019 - 08:36
Морозы спадут: кого погода порадует потеплением
Иллюстративное фото (pixabay)

Синоптики дали прогноз погоды на 24 февраля

Погода в Украине 24 февраля, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет неоднозначной. В определенных регионах ожидается приятное потепление. Существенных осадков не предвидится.

В западных областях будет малооблачная погода. Температура воздуха достигнет отметки +2… -1 градус днем, ночью градусник покажет от -3 до -9. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Морозы спадут: кого погода порадует потеплениемПогода на день в Украине – 24 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

Также от -3 до -8 ожидается в Житомирской, Винницкой и Киевской областях, на остальной территории от -6 до -11, в большинстве восточных областей и в Карпатах от -12 до -17. Днем в Украине столбик термометра покажет от -3 до +2.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В Киеве днем температура воздуха будет достигать -1, ночью от -4 до -6. Существенных осадков не ожидается. 

Напомним, что в Украине сегодня ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.

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