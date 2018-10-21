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Похоже на постапокалиптический фильм: в сети показывают ужасающие последствия экологической катастрофы в Крыму (фото)

STYLERЖизнь    21.10.2018 - 10:40
Коллаж: Крым (РБК-Украина)
Коллаж: Крым (РБК-Украина)

В сети публикуют фото с кислотными туманами, мертвыми животными и другими последствиями химических выбросов

В сети появились новые фотографии из оккупированного Россией Армянска, Крым. На снимках можно увидеть ужасающую картину, которая описывает последствия экологической катастрофы на аннексированной территории. Новость опубликовал блогер "RoksolanaToday&Крым" на своей странице в Twitter.

Это больше похоже не на город, в котором живут люди, а на сюжет постапокалиптического фильма: на улицах повсюду трупы голубей и котов, с трудом шевелящиеся насекомые на капотах машин, людей нет, а сам город покрыт плотным кислотным туманом. "Дышать нечем, дети в язвах, животные умирают".

По словам местных жителей, официальная версия властей – выброс хлороводорода, однако люди уверены, что это серная кислота. Ведь кислотный туман, который обволакивает город, не только убивает животных и вызывает кожные болезни у людей – из-за него окисляются все металлические поверхности и опадают листья с деревьев.

Похоже на постапокалиптический фильм: в сети показывают ужасающие последствия экологической катастрофы в Крыму (фото)

Похоже на постапокалиптический фильм: в сети показывают ужасающие последствия экологической катастрофы в Крыму (фото)

Похоже на постапокалиптический фильм: в сети показывают ужасающие последствия экологической катастрофы в Крыму (фото)Похоже на постапокалиптический фильм: в сети показывают ужасающие последствия экологической катастрофы в Крыму (фото)Похоже на постапокалиптический фильм: в сети показывают ужасающие последствия экологической катастрофы в Крыму (фото)

Скриншот постов (twitter.com/KrimRt)

Ранее сообщалось, что крымчане жалуются на последствия химических выбросов.

Отметим, 11 октября, жители Армянска начали жаловаться на новый выброс химических веществ на заводе "Крымский титан".

Напомним, 9 сентября, в связи с выбросами, полностью прекратил производство завод "Крымский титан".

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