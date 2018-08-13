Показал средний палец: в Одессе водитель маршрутки оскорбил ветерана АТО

Коллаж РБК-Украина

АТОшник решил сфотографировать своего обидчика

В Одессе водитель маршрутки нахамил ветерану АТО. Об этом передает местное издание 048.ua.

Участник боевых действий на востоке нашей страны заявил, что постоянно подвергается насмешкам со стороны водителя, когда едет в его автобусе. Водитель якобы постоянно издевается над ветераном, когда тот предъявляет удостоверение УБД.

"Данным автобусом я частенько езжу по городу. Каждый раз, когда я предъявляю удостоверение УБД, я подвергаюсь насмешкам этого водителя. Сначала он ехидно спрашивал, что это мне не по возрасту, и что таких даже и показывать не надо. Потом спрашивал как бы и ему такое получить. Я ответил кратко: военкомат, контракт, окопы. - "Нет! Это не для меня! - был ответ. Сегодня в который уж раз громко на весь автобус стал приставать ко мне со всякими вопросами на ту же тему", - рассказал боец.

АТОшник решил сфотографировать своего обидчика.

Но водитель показал воину неприличный жест средним пальцем.

Фото: 048.ua

"Мое терпение лопнуло, и я решил его сфотографировать. Фото показывает лучше всего, как он реагирует. Прошу передать властям, руководству автопарка и различным общественным организациям это лицо и этот номер автобуса для наведения порядка. Номер маршрута 232. Номер автобуса ВН 4144 АА", - сообщил Геннадий Бурлаков.

Ранее в Мелитополе водитель маршрутки отказывался везти бойца с УБД и его беременную жену.

Также сообщалось, что в Запорожье маршрутчик оскорбил бойца и угрожал расправой.

Возмутительный инцидент недавно также произошел в Одессе. Кассир на автовокзале отказалась обслуживать АТОшника.

Наши отважные девушки в рядах украинской армии