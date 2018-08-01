Показала всем трусы: в Одессе следователь полиции устроила ДТП

Иллюстративное фото (pixabay)

Женщина вела себя неадекватно

В Одессе сотрудница Приморского районного отдела полиции устроила ДТП, а потом демонстрировала белье патрульным полицейским. Об этом пишет местное издание 048.ua.

Инцидент произошел ночью на 1-ой станции Люстдорфской дороги в Одессе. Женщина, которая управляла автомобилем Nissan Juke врезалась в припаркованную чужую машину.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские выяснили, что водитель Nissan Juke – следователь Приморского районного отдела полиции города Одессы Наталья Марышева.

Фото: 048.ua

Как сообщают очевидцы, Марышева была абсолютно пьяна и вела себя неадекватно. Во время освидетельствования на месте ДТП ее проверили специальным прибором "Драгер", который показал в крови женщины 2,33 промилле (при максимальной допустимой концентрации 0,2).

Сотрудницу полиции доставили для сдачи анализов в медицинскую лабораторию, где она учинила скандал и показывала понятым, полицейским и сотрудникам лаборатории свои трусы.

Анализ мочи Марышевой показал, что концентрация алкоголя в ее крови – 3,46 промилле, что свидетельствует о том, что следователь сильно пьяна.

Следователя задержали, а представители полиции сообщили, что этот инцидент станет предметом внутреннего расследования, которым уже занимается Департамент внутренней безопасности полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве сотрудники полиции избили подростка.

А также о том, что полицейские задержали пьяного водителя, который чуть не попал в ДТП.

Видео: РБК-Украина