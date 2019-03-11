Поклонская придумала, как зарабатывать на "няш-мяш", и опозорилась

Коллаж РБК-Украина

Поклонская стала предметом насмешек в социальных сетях из-за своего решения

Наталья Поклонская, бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ решила выпускать шампанское под торговой маркой "Няш-мяш". Помогает Поклонской в новом бизнесе ее муж – Иван Соловьев.

Презентация шампанского прошла в Ливадийском дворце и Поклонская показала бутылку, на этикетке которой изображена она сама в стиле аниме и написано, что это полусухое юбилейное шампанское. Как рассказала предательница Украины, ей неоднократно поступали предложения от товаропроизводителей, которые хотели использовать образ Поклонской.

"Пришла идея, а не сделать ли такую торговую марку "Няш-мяш". Но не зарабатывать на этом, а предоставлять тем предпринимателям, производителям, которые хотели бы увековечить Крымскую весну, которые бы хотели увековечить образ Натальи. Не мы это придумали, это не наша инициатива. Просто захотели предприниматели сделать такую серию продукции. И это не единичный случай. Поэтому мы думаем", — заявил Соловьев.

Фото: instagram.com/crimeainfogram

Сама же Поклонская сообщила, что готова зарегистрировать даже торговую марку "Няш-мяш" и выпускать только качественные крымские товары.

"Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу "Няш-мяш". Но потом поняла, что надо уметь шутить. "Няш-мяш" — это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма — "Няш-мяш. Крым наш". А часть вторая — это "Няш-мяш. Киев наш", — сказала Поклонская.

Фото: instagram.com/crimeainfogram

Ранее образ Поклонской использовал на этикетке комбинат "Крымская роза". Была впущена лимитированная серия цветочной воды. Портрет Поклонской был изображен из лепестков роз.

В сети высмеяли решение Поклонской зарегистрировать свою торговую марку и отметили, что единственные товары, которые стоит выпускать предательнице Украины - это носки.

"Под данным брендом можно выпускать целый ряд товаров: духи (букет из аромата трехдневных портянок, кваса, крымской лаванды и беспросветной казенщины), смирительные рубашки, очки с розовыми стеклами", - написал Сергей Кр.

"Ох, завязывала бы она с психоактивными веществами", - добавил Подгорный Влад.

"Мусорная корзина "Няш-Мяш Крым Наш" в женском туалете для использованных гигиенических средств смотрелась бы... фото "Няш-Мяш" на корзине - обязательно...", - добавили другие пользователи.

Напомним, ранее мы писали о том, что Поклонская призналась, что ворует украинских детей.

А также рассказывали о том, что в сети высмеяли свадьбу коллаборантки Поклонской.