Поліцейська на Одещині збила дитину: Катерина Усик, Злата Огнєвіч та інші різко відреагували на скандал

Нещодавно в місті Татарбунари Одеської області поліцейська збила дитину. Коли батько 7-річної дівчинки прибув до відділку поліції, його забрали в ТЦК. Українське суспільство різко відреагувало на скандал. Не стали й мовчати знаменитості.

Що відомо про інцидент та як реагують зірки, розповідає РБК-Україна (проєкт Syler).

Одним з перших на інцидент відреагував журналіст-пліткар Богдан Беспалов. Він вирішив надати справі розголос, записавши відео з подробицями. Ролик активно почали поширювати зірки та блогери, закликаючи владу та правоохоронні органи не дати поліцейській Алісі Маркович уникнути покарання.

Катерина Усик

Дружина відомого боксера зробила репост матеріалу в Stories.

Катерина Усик про скандал з поліцейською (скриншот)

Злата Огнєвіч

Українська співачка закликала усіх долучатися до розголосу, назвавши інцидент черговим хаосом.

"Повний хаос в країні. Цей випадок - штрих до загальної ситуації. Прошу репост: поліцейська збила дитину і співробітники її покривають!" - наголосила артистка.

Злата Огнєвіч про скандал з поліцейською (скриншот)

Олена Мандзюк

Блогерка теж не змовчала і різко прокоментувала скандал з правоохоронницею, яка збила дитину.

"Це стало ще 29 квітня! Чому у нас в країні для всіх різні закони діють? Ми повинні це виправляти", - наголосила вона.

Олена Мандзюк про скандал з поліцейською на Одещині (скриншот)

Слава Дьомін

Український інтерв'юєр теж долучився до розголосу, опублікувавши посилання на відео.

Дьомін про скандал з поліцейською, яка збила дитину (скриншот)

Аліна Доротюк

Журналістка закликала усіх подивитися відео та дати розголос справі.

"Тільки наша людяність, небайдужість здатні відновлювати справедливість", - зазначила вона.

Аліна Доротюк про скандал з поліцейською на Одещині (скриншот)

Victoria Niro

Українська співачка поширила інформацію в соцмережах та закликала усіх не проходити повз справи.

"Це жах", - констатувала вона.

Victoria Niro про скандал на Одещині з поліцейською та ТЦК (скриншот)

Алла Волкова

Гумористка теж не змовчала і своїм репостом дала поштовх справі.

Алла Волкова про свавілля поліцейської, яка збила дитину (скриншот)

Як інші блогери відреагували на скандал:

Блогери про поліцейську, яка збила дитину (скриншот)

Поліцейська збила дитину, а батька забрали в ТЦК

Як відомо, ДТП сталося 29 квітня, близько 17:00. За даними правоохоронців, співробітниця поліції наїхала на 7-річну дівчинку, коли та переходила дорогу у визначеному місці. Дитину оглянули лікарі. Вона отримала незначні садна і була відпущена додому. Водійку перевірили на стан сп'яніння - вона була твереза. На час розслідування поліцейську відсторонили від виконання службових обов'язків.

Коли ж батько потерпілої наступного дня звернувся до правоохоронних органів, його забрали до ТЦК і направили на ВЛК. Там у нього в нього стався гіпертонічний криз, внаслідок чого його довелося госпіталізувати. Раніше ми розповідали, як прокоментували ситуацію в військкоматі.