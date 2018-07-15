Полиция в Харьковской области задержала мужчину, пытавшегося продать трех женщин в рабство

Фото: (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Мужчина пытался вывезти трех украинок в Мьянму

13 июля был задержан 27-летний житель города Сумы по подозрению в торговле людьми с целью предоставления сексуальных услуг. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

В сообщении пресс-службы говорится, что житель Сум осуществил попытки вывезти в Мьянму трех гражданок Украины. Среди них две девушки 24-х лет и одна 33-летняя женщина. Целью незаконной торговли является предоставление таких же незаконных услуг.

Во время документирования преступной деятельности полицейские установили, что 27-летний сумчанин в мае нашел на территории Харькова трех потенциальных секс-рабынь. Он использовал уязвимое состояние женщин из-за тяжелых личных обстоятельств, в результате чего достиг договоренности об их перемещения через государственную границу Украины в Мьянму для оказания сексуальных услуг.

Фото: (hk.npu.gov.ua)

Мужчина был задержан возле торгового центра, расположенного на одной из центральных улиц Харькова. Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого в марте по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Следователем открыто еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что в Черкасской области недалеко от города Умань на заправке у трассы нашли сильно побитого 25-летнего мужчину. Он утверждал, что сбежал из рабства.

Видео: (video.rbc.ua)