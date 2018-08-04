Убийство "Сармата": как полиции удалось так быстро задержать всех подозреваемых

Фото: Виталий Олешко (brd24.com)

Вычислить личности подозреваемых удалось с помощью радиоперехвата телефонных переговоров

В Бердянске суд рассмотрел ходатайство про избрание меры пресечения всем подозреваемым, принимавшим участие в убийстве украинского активиста и ветерана АТО Виталия Олешко, известного также под позывным "Сармат". Все четверо подозреваемых были отправлены за решетку, об этом сообщает ТСН. .

Несмотря на то, что "Сармат" принимал активное участие в расследовании деятельности некоторых лиц из местных властей (помимо этого, он неоднократно "отравлял" им жизнь и другими способами), в полиции все же склоняются к мысли о том, что причиной убийства послужило вовсе не это, а предпринимательская деятельность Виталия Олешко

Сотрудники полиции рассказали о том, каким образом им удалось оперативно выявить и задержать всех подозреваемых в убийстве. Как сообщается, четверку помог задержать радиоперехват – из целого списка, в котором значились десятки тысяч мобильных номеров, оперативникам удалось выделить четырех, пользователей связи, которые незамедлительно скрылись с места преступления и уже собирались покинуть курортный город Бердянск.

Видео: Бердянский суд рассмотрел ходатайство про избрание меры пресечения всем подозреваемым, принимавшим участие в убийстве украинского активиста (ru.tsn.ua)

Всю четверку "вели" по симферопольской трассе, а задержали на стационарном посту полиции в Васильевке.

Напомним, недавно в Бердянске попрощались с Виталием Олешко. Также ранее появились интересные детали о подозреваемых в убийстве активиста. А еще в сети появилось видео с солдатами ВСУ, которые убили своего сослуживца.

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