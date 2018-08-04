Полиция прокомментировала резонансное избиение школьницы группой подростков

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Советник главы ГУ НПУ считает, что по признакам преступления несовершеннолетние будут наказаны за хулиганство

31 июля в Одессе между заброшенным детским садиком и 69-й школой одноклассники несовершеннолетней девочки избили ее и похитили личные вещи. По этому делу родители пострадавшей обратились в полицию. Советник главы ГУ НПУ в Одесской области Руслан Форостяк рассказал в социальной сети Facebook о планах на открытие криминального преступления.

"Что касается резонансного видео, на котором группа школьников, демонстрируя позорное поведение бьют одноклассницу. Решается вопрос об открытии предварительного расследования и внесения обстоятельств этого события в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины — хулиганство группой лиц. Лица школьников на этот момент уже установлены, ведется следствие, фигуранты, в действиях которых содержатся признаки преступления, будут привлечены к ответственности ", — пишет Форостяк.

Также Руслан Форостяк заявил, что ответственность за содеянное в равной степени лежит как на родителях, так и на учителях, однако отвечать придется все же родителям.

"Отдельно, я бы лично хотел обратить внимание на надлежащую оценку со стороны департамента образования качества воспитания школьников учебным заведением, это профессиональная ответственность директора и классного руководителя, по моему мнению. Потому что родители родителями, и они понесут ответственность, но кроме того также надо обратить внимание школе на эти проявления", — считает советник главы ГУ НПУ Одессы.

Он также пояснил, что школа имеет непосредственное отношение к правонарушению: надлежащее воспитание детей, молодежи, помимо родителей — обязанность общества и государства, образовательных учреждений.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ruslan.forostyak

Также сотрудник полиции призвал не распространять фейковую информацию о правонарушителях и персональные данные несовершеннолетних с призывами к мести и насилию.

Напомним, что недавно в Одессе подростки зверски избили девочку.

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Видео: (video.rbc.ua)