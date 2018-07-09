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В Полтавской области отдыхающий ударил ножом "копа", который пытался остановить драку

STYLERLIFE        09.07.2018 - 19:56
Фото: instagram.com/dnepr_police
Фото: instagram.com/dnepr_police

Правоохранитель получил тяжелое ранение, находясь вне службы

В Полтавской области агрессивный отдыхающий набросился с ножом на полицейского, который пытался прекратить драку. Правоохранитель при этом находился вне службы. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин, передает УНИАН.

Драка произошла между двумя компаниями отдыхающих на одной из баз отдыха в Полтавском районе.

"С целью предупреждения правонарушения полицейский, находившийся неподалеку и вне службы, вызвал следственно-оперативную группу и до ее приезда пытался прекратить драку. Однако, требования полицейского участники драки проигнорировали, а один из агрессивных фигурантов нанес ему проникающее удар ножом в область груди", - сказал Замахин.

Пострадавший "коп" находится в больнице.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Личности нападавшего и участников драки уже установлены.

Ранее сообщалось, что на Волыни муж до смерти избил супругу из-за расточительства.

Злоумышленник нанес своей жене множество ударов, которые повлекли смерть потерпевшей. Согласно информации правоохранителей, он обвинил жену в излишней расточительности. Как показали эксперты, мужчина нанес жене около 70 ударов (из них более двадцати в голову), в результате чего причинил тяжкие телесные повреждения, от которых 36-летняя женщина вскоре умерла.

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Теги: драка, полицейский
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