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Помогала насиловать: мать продала малолетнюю дочь педофилу

STYLERЖизнь    06.03.2019 - 12:42
Помогала насиловать: мать продала малолетнюю дочь педофилу
Мать продала дочь педофилу в России (коллаж РБК-Украина)

Изнасилование происходило неоднократно

35-летняя женщина из Москвы продала свою 13-летнюю дочь педофилу из Франции. Она привела ее в назначенное место и лично поучаствовала в надругательстве над ребенком, сообщают росСМИ.

Известно, что нигде не работающая женщина привела свою дочь в квартиру на улице Смоленская, где жил ее знакомый француз по имени Пьер. Там педофил при пособничестве женщины изнасиловал девочку.

За совершение насилия горе-мать получила 30 тысяч рублей, из которых 8 тысяч досталось "сутенерше".

В отношении мужчины и его приятельницы возбуждено уголовное дело. Сейчас женщину допрашивают правоохранители, а 43-летний Пьер находится в розыске.

Некоторые СМИ сообщают, что француз систематически насиловал девушку с января по апрель прошлого года. При чем такие преступления происходили и на другой квартире - на улице Садовой-Черногрязской.

Женщину задержали 4 марта в Москве, против нее возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении насильственных действий над несовершеннолетними.

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