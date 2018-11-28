Помогите найти: отец забрал ребенка у няни и увез в неизвестном направлении

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Мать ребенка просит помочь найти сына

Видео: YouTube/ukrpress

Жительница Ирпеня Александра Лащенко обратилась к украинцам с просьбой помочь найти ее 3-летнего сына Ростислава Лащенко, которого ее бывший муж забрал у няни и увез в неизвестном направлении. Призыв о помощи женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

Александра Лащенко рассказала, что с отцом Ростислава она уже два года в разводе, так как у мужчины серьезная зависимость – игромания. Он ушел от жены и оставил ей огромный долг по коммунальным услугам. Кроме того, Кирилл Лащенко не платил алименты и задолжал Александре 23 тысячи гривен.

После развода Александра вместе с сыном осталась жить в собственном доме в Ирпене, а ее бывший муж Кирилл Лащенко перемещался по Украине. Его отец живет в Николаеве, а мать в оккупированном Донецке, там же прописан и сам Кирилл.

Кроме того, в последние время Кирилл Лащенко работал онлайн-букмекером во Львове. Александра Лащенко предположила, что бывший муж мог увезти ребенка в любой из этих городов.

Скриншот фото (facebook.com/Александра Мельниченко (Лащенко)

Ребенка он похитил прямо на улице, забрав у няни. Это произошло более двух недель назад. Ростислав вместе с няней утром пошел в аптеку, чтобы купить лекарства. Мальчик немного приболел и кашлял. На улице к ним подбежал Кирилл Лащенко, вырвал ребенка из рук няни и скрылся в неизвестном направлении.

Александра Лащенко обратилась в полицию и в социальные службы, но они пока заняли выжидательную позицию. Отец ребенка выключил мобильный телефон и все пути обрываются в районе поселка Дачное по Житомирской трассе, где их высадил таксист.

"14.11.2018р. в г. Ирпене на улице Садовой в 10.30, по словам няни, папа, с ребенком не проживает, Лащенко Кирилл забрал из рук няни Ростика в возрасте 3 года и 8 месяцев, и исчез в неизвестном направлении. Телефон выключил, сейчас поисками занимается полиция.

Если кто-то увидит похожих на них, наберите, пожалуйста, номер полиции или мой номер: 0666843530. Он мог вывезти ребенка в любой город, сейчас работает во Львове на удаленном доступе, мать Кирилла Лащенко живет в Донецке, отец в Николаеве, возможные связи с другими городами, которые мне неизвестны. Ребенок без сменной одежды, с температурой и кашлем, как раз шли в аптеку за лекарствами", - сообщила Александра и описала одежду в которой был ее сын.

"Мой сын, Ростислав Кириллович Лащенко был одет: курточка- пуховик разноцветная (зеленый, желтый, серый, белый цвета разводами), шапка серая с изображением глаз спереди, как на фото, брюки -комбинезон темно-синие и зимние сапожки, синие с черным. У ребенка голубые глаза и необыкновенно длинные ресницы. Мужчина одет в черную куртку с капюшоном, серые джинсы; лысый, темные глаза, родинка на левой щеке. Живут, вероятно, на съемной квартире, так как жилья отец не имеет. Может, кто-то видел, сообщите, пожалуйста. По словам таксиста, который вывозил их из Ирпеня, они ехали по Житомирской трассе, возле автостанции Дачная повернули направо, высадил их у церкви, и они пошли в сторону многоэтажек. Очень прошу откликнуться всех неравнодушных", - добавила женщина.

Скриншот поста (facebook.com/Александра Мельниченко (Лащенко)

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом ищут 14-летнего подростка.

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Видео: РБК-Украина