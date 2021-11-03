Порошенко поздравил Леся Подервянского: не дадим шансов "северной лисичке"
В среду, 3 ноября, свой день рождения отмечает украинский художник, представитель Новой волны, автор сатирических пьес Лесь Подервянский. Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не смог пройти мимо такой даты и поздравил известного украинца с 69-летием.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на поздравление Порошенко в адрес художника, опубликованное в Facebook.
"Ваши сатирические пьесы с нотками иронии, абсурда и юмора продолжают покорять сердца тысячи украинцев. Поэтому желаю вам творческого воодушевления и неугасающего стремления удивлять поклонников снова и снова, - написал пятый президент Украины. - Спасибо за поддержку, Лесь Сергеевич! Не оставим "северной лисичке" никаких шансов".
Как сообщалось, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко взял на попечение семью Наримана Джелялова.