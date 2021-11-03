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Порошенко поздравил Леся Подервянского: не дадим шансов "северной лисичке"

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 17:40
Порошенко поздравил Леся Подервянского: не дадим шансов "северной лисичке" Фото: Лесь Подервянский (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 3 ноября, свой день рождения отмечает украинский художник, представитель Новой волны, автор сатирических пьес Лесь Подервянский. Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не смог пройти мимо такой даты и поздравил известного украинца с 69-летием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на поздравление Порошенко в адрес художника, опубликованное в Facebook.

"Ваши сатирические пьесы с нотками иронии, абсурда и юмора продолжают покорять сердца тысячи украинцев. Поэтому желаю вам творческого воодушевления и неугасающего стремления удивлять поклонников снова и снова, - написал пятый президент Украины. - Спасибо за поддержку, Лесь Сергеевич! Не оставим "северной лисичке" никаких шансов".

Как сообщалось, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко взял на попечение семью Наримана Джелялова.

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