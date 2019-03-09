Порядочность никто не отменял: шоу в честь Марины Поплавской вызвало скандал

Фото: Марина Поплавская (instagram.com/marina_dizelshow)

Концерт "Дизель шоу" в честь Поплавской вызвало негодование семье погибшей актрисы

Концерт в честь Марины Поплавской, погибшей в жутком ДТП под Киевом 20 октября 2018 года, вызвал скандал. Мероприятие актеры студии "Дизель шоу" провели в Житомире, и после выступления родная сестра Марины Людмила Поплавская выразила возмущение. На своей странице в Facebook она призвала организаторов без согласия семьи прекратить действия, связанные с именем погибшей актрисы.

Людмила убеждена, что сбор денег на праздничном концерте для несовершеннолетних племянниц Марины Поплавской осуществлялся для пиара.

Женщина пишет, что она со своей семьей больше не может стоять в стороне и молчать, глядя на то, как продюсеры "Дизель-шоу" и пиар-менеджер "с целью этого же пиара совершают поступки нелогичные, непонятные и несвоевременные".

"Наша семья была против, чтобы во время траура (прошло чуть больше 4 месяцев с момента трагической гибели моей сестры) проводились любые шумные мероприятия во имя Марины, особенно ко дню рождения", - говорится в сообщении.

Людмила подчеркнула, что в никаких средствах семья не нуждается, и "это все происходит без нашего ведома, без нашего согласия".

Также она предупредила продюсера о том, что если не изменится ситуация, то Людмила сделает заявление.

"Впутывать детей я категорически запрещаю! Девочки и так получили тяжелую психологическую травму!" - написала Людмила Поплавская.

Она добавила, что обнародовать любую информацию о семье Марины продюсеры "не имеют никакого морального права".

"Честь, достоинство, порядочность и деловую репутацию еще никто не отменял! Как и защиту этих моральных качеств", - заключила Людмила.

Фото: скрин с Facebook-страницы Людмилы Поплавской

Как сообщалось ранее, недавно актеры студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Яна Глущенко и Александр Бережок рассказали о жутком ДТП, в котором погибла Марина Поплавская и отметили, что необходимости выезда в ту роковую ночь 20 октября не было.

Также мы писали о том, что артисты "Дизель шоу" почтили память безвременно ушедшей коллеги Марины Поплавской.