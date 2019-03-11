Пошла на собеседование, а попала в рабство: детали инцидента

Коллаж РБК-Украина

Насильник требовал от своей жертвы деньги за молчание

Молодая девушка из Киевской области поехала на собеседование к потенциальному работодателю, но попала в сексуальное рабство. Преступник снимал все действия на мобильный телефон, а потом стал девушку шантажировать. Подробности сообщает издание "Факты".

21-летняя жительница Киевской области разместила объявление о поиске работы на одном из информационных сайтов. Это объявление увидел 47-летний житель Барышевского района. Он позвонил девушке и пригласил на собеседование, сказав, что ему нужна домработница.

Когда девушка приехала к своему потенциальному работодателю, то обнаружила, что он пьян. Однако она вошла в дом. Там он сначала начал требовать от нее сексуальных утех, а потом, когда жертва попыталась сбежать, связал ее и избил.

В течении суток он избивал девушку и насиловал ее естественными и неестественными способами. Все происходящее он снимал на камеру мобильного телефона. На следующий день он согласился отпустить ее, но с условием, что она принесет ему две тысячи долларов за то, чтобы он не публиковал видео в интернете. Девушка согласилась и как только насильник выпустил ее на свободу – кинулась в полицию.

Выяснилось, что 47-летний мужчина был уже ранее судим. Его арестовали и предъявили подозрение в похищении, незаконном лишении свободы, удовлетворении половой страсти неестественным способом и вымогательстве.

Также следствие установило, что подозреваемый сам размещал в интернете объявления о наборе персонала, а это значит, что жертва могла быть не одна.

После тщательного расследования, дело было передано в суд. Мужчина свою вину так и не признал, но улик, которые были собраны, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Барышевский суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы, но приговор на данный момент в силу не вступил, так как защита собирается подавать апелляцию.

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