Пошла за цветами: на Закарпатье сосед изнасиловал девочку посреди леса

Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел в одном из сел Мукачевского района

На Закарпатье отец малолетней дочери сообщил в полицию о том, что его сосед совершал развратные ​действия с его ребенком. Об этом сообщает сайт города Ужгород.

Личность мужчины установлена. С ним проведена беседа, его доставили в участок. Также, по делу назначено ряд экспертиз. Решается вопрос о мере наказания за данное преступление.

Стоит отметить, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 156 УК - развратные действия в отношении малолетнего ребенка.

По информации местных СМИ, сосед поймал девочку в лесу, где она хотела собрать подснежники. Мужчина совершал с ребенком развратные действия, в частности облизывал ее половые органы.

Девочка не сразу рассказала все родителям, поскольку боялась своего соседа.

Напомним, что родителей, которые насиловали свою 4-летнюю дочь на камеру в Кривом Роге, будут судить сразу по пяти статьям УК Украины. Свои видеоролики они продавали в интернете за большие деньги.

Ранее сообщалось о том, что серийный насильник-педофил напал на школьницу под Ровно. 32-летний преступник уже был судим за развратные действия в отношении малолетних детей.

Мы также писали о том, что 35-летняя женщина из Москвы продала свою 13-летнюю дочь педофилу, проживающему во Франции. За совершение насилия мать девочки получила 30 тысяч рублей (500 долларов), из которых 8 тысяч (120 долларов) заплатила "сутенерше".