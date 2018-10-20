"Потенциально опасная погода — туман": синоптики уточнили прогноз на вечер субботы

Фото: (pixabay.com)

Синоптики уточнили, что плохая видимость дороги ожидается в северных и западных областях нашей страны

В субботу вечером, 20 октября синоптики прогнозируют плохую видимость на дорогах в западных и северных регионах Украины. Сообщается, что дальность обзора сократится до 200-500 м. Такой прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Фото: (pixabay.com)

Синоптики с отметкой "потенциально опасная погода" сообщили, что в субботу вечером ожидается туман.

"К концу суток 20 октября в западных и северных областях туман, видимость 200-500 м. 20-21 октября в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности", — сообщается в метеорологическом центре.

Туманная погода ожидается в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. При этом вероятность возникновения пожара имеет место во всех областях Украины за исключением Киева и Крымского полуострова.

Метеорологические предупреждения (meteo.gov.ua)

Следует напомнить, что в вечернее и ночное время уровень тепла в Украине опустится в среднем до +5… +10 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где термометр покажет +8… +11 градусов. Холоднее всего на северо-западе и севере страны, где уровень тепла опустится до +3… +6 градусов. Возможны незначительные осадки в западных и восточных регионах.

Напомним, что ранее синоптик дала прогноз погоды на выходные.

Также синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре.

Напомним, что заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.

Видео: (video.rbc.ua)