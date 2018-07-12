"Потом мама последние деньги на лечение будет отдавать": сеть разозлил львовский "зацепер" (видео)

STYLER LIFE 12.07.2018 - 23:05
Иллюстративное фото (facebook com/ufaroom) Иллюстративное фото (facebook com/ufaroom)

Во Львове парень нашел себе опасное развлечение

Подросток-"зацепер" из Львова разозлил пользователей социальных сетей своей выходкой. Видео, на котором видно, как парень прицепился к автобусу и едет по маршруту 3А, появилось на Facebook-странице сообщества "Варта-1".

Долго ли "человек-паук" так ехал - не сообщается.

 

 

Опубліковано Ivan Grynyshyn Середа, 11 липня 2018 р.

"Зацепер" во Львове (видео: facebook.com/groups/govarta1)

К слову, поступок молодого львовянина разгневал пользователей. 

"Людей калечат случаи несчастные, а здесь еще и сам себе помогает", - написал Василий Паючок.

&quot;Потом мама последние деньги на лечение будет отдавать&quot;: сеть разозлил львовский &quot;зацепер&quot; (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

"К чему катится наше общество. Именно из-за таких страдают и другие. Не дай Бог он бы упал. Кто виноват? Конечно, водитель. Еще из-за этого сопляка в тюрме бы отсидел. Ничего смешного здесь не вижу..." - подчеркнула одна женщина. 

&quot;Потом мама последние деньги на лечение будет отдавать&quot;: сеть разозлил львовский &quot;зацепер&quot; (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

"Дол*оеб. Потом мама последние деньги на лечение будет отдавать", - резюмировал Николай Козак.

Некоторые юзеры в шутку предполагают, что этот персонаж просто решил сэкономить деньги на проезде.

"А где студентам взять средства на оплату? Скоро и пенсионеры будут так висеть!" - пошутил Игорь Малына.

&quot;Потом мама последние деньги на лечение будет отдавать&quot;: сеть разозлил львовский &quot;зацепер&quot; (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

Ранее Styler писал о том, что на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток-"зацепер".

Видео: РБК-Украина

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Теги:  Львов,  автобус