"Потом мама последние деньги на лечение будет отдавать": сеть разозлил львовский "зацепер" (видео)

Во Львове парень нашел себе опасное развлечение
Подросток-"зацепер" из Львова разозлил пользователей социальных сетей своей выходкой. Видео, на котором видно, как парень прицепился к автобусу и едет по маршруту 3А, появилось на Facebook-странице сообщества "Варта-1".
Долго ли "человек-паук" так ехал - не сообщается.
Опубліковано Ivan Grynyshyn Середа, 11 липня 2018 р.
"Зацепер" во Львове (видео: facebook.com/groups/govarta1)
К слову, поступок молодого львовянина разгневал пользователей.
"Людей калечат случаи несчастные, а здесь еще и сам себе помогает", - написал Василий Паючок.
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)
"К чему катится наше общество. Именно из-за таких страдают и другие. Не дай Бог он бы упал. Кто виноват? Конечно, водитель. Еще из-за этого сопляка в тюрме бы отсидел. Ничего смешного здесь не вижу..." - подчеркнула одна женщина.
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)
"Дол*оеб. Потом мама последние деньги на лечение будет отдавать", - резюмировал Николай Козак.
Некоторые юзеры в шутку предполагают, что этот персонаж просто решил сэкономить деньги на проезде.
"А где студентам взять средства на оплату? Скоро и пенсионеры будут так висеть!" - пошутил Игорь Малына.
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)
Ранее Styler писал о том, что на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток-"зацепер".
Видео: РБК-Украина