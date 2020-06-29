Появилось видео огромной толпы на улицах Одессы: они бессмертные

В Одессе вечерами улицами гуляют толпы без каких-либо защитных средств
В Одессе на улицах люди гуляют толпами, игнорируя все правила карантина. Огромные скопление отдыхающих на улицах вечерней Одессы заметили в воскресенье, 28 июня, на День Конституции.
В видеоролике видно, что люди не соблюдают дистанцию, ни на ком нет маски, дети тянут руки в рот... Видео появилось в Facebook паблика Баба і кіт.
"Вчера в Одессе. Зеленский уничтожил власть, как инструмент управления государством. Полная анархия", - сказано в подписи к видео.
Вчора в Одесі
Вчора в Одесі. Зеленський знищив владу, як інструмент управління державою. Повна анархія.Опубліковано Баба і кіт Понеділок, 29 червня 2020 р.
В Одессе на выходных люди гуляли толпами несмотря на карантин (видео: facebook.com/babaandkit)
В сети вспомнили, как еще в начале карантина десять полицейских ловили одинокого пловца на Гидропарке в Киеве. Пользователи интересуются, "Где же вы полицейские?" Комментаторы называют отдыхающих "бессмертными", но многие отмечают, что такая ситуация на улицах многих городов уже давно - люди просто устали.
Ранее в сети появились также видео, как соблюдается карантин на пляжах Одессы днем. Ситуация очень похожая с вечерней.
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Автор: Светлана Мащенко