Предложил конфету: под Киевом пенсионер три года развращал соседскую девочку

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Пенсионер-извращенец был задержан и сразу во всем признался

В Киевской области 65-летний педофил развращал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Полиция в одном из сел Яготинского района Киевской области задержала 65-летнего пенсионера, киевлянина, который развращал ребенка на территории своей дачи.

По словам правоохранителей, на спецлинию "102" обратились дедушка и бабушка пострадавшей девочки, к которым ребенок приезжает на летний отдых и сообщили, что их сосед развращает внучку. Про ужасные случаи рассказала сама малолетняя жертва, в телефоне которой были найдены зафиксированные звонки от соседа.

Было установлено, что пенсионер развращает ребенка с 2015 года. Девочка рассказала, что все началось с того, как пожилой человек однажды предложил ей конфет.

В полиции сообщили, что злоумышленник сразу же был задержан по месту жительства. В его телефоне было найдено фото обнаженной девочки. Пенсионер-извращенец сразу во всем признался.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы", - сказано в сообщении пресс-службы.

В настоящее время педофилу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Скриншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

Ранее сообщалось, что в Мироновском районе Киевской области правоохранители задержали 76-летнего мужчину, который путем шантажа заставлял 14-летнего ребенка до половых отношений.

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